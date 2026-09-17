Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
The Human Condition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 748339
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4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
The Human Condition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ringin' In My Head, Again, Push Down & Turn, When Angels Learn To Fly, Live This Way, Don't Bring Me Down, In Love With The Pain, The Chain, Ride, If My Heart Had Wings, Some Stories, The Devil In Your Eyes, Keep On Keeping' On
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) виниловая пластинка
Лимитированное издание на цветном 180-граммовом аудиофильском красном виниле. Black Stone Cherry - американская рок-группа, образованная в 2001 году в Эдмонтоне, Кентукки. Они подписали контракт с Roadrunner Records. Группа состоит из Криса Робертсона (вокал, гитара), Бена Уэллса (ритм-гитара, бэк-вокал), Джона Лохана (бас-гитара, бэк-вокал) и Джона Фреда Янга (ударные, бэк-вокал).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
The Human Condition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ringin' In My Head, Again, Push Down & Turn, When Angels Learn To Fly, Live This Way, Don't Bring Me Down, In Love With The Pain, The Chain, Ride, If My Heart Had Wings, Some Stories, The Devil In Your Eyes, Keep On Keeping' On
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лимитированное издание на цветном 180-граммовом аудиофильском красном виниле. Black Stone Cherry - американская рок-группа, образованная в 2001 году в Эдмонтоне, Кентукки. Они подписали контракт с Roadrunner Records. Группа состоит из Криса Робертсона (вокал, гитара), Бена Уэллса (ритм-гитара, бэк-вокал), Джона Лохана (бас-гитара, бэк-вокал) и Джона Фреда Янга (ударные, бэк-вокал).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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