Top.Mail.Ru
Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) - фото 1
Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
FROM THE CRADLE TO ENSLAVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) - фото 1
  • Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748322
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music for Nations
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music For Nations
Barcode
[0199584108919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
FROM THE CRADLE TO ENSLAVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
From The Cradle To Enslave — заглавный трек, Of Dark Blood And Fucking (Explicit) — оригинальная песня периода 1999 года, Death Comes Ripping — кавер на группу The Misfits, Sleepless — кавер на группу Anathema, Pervert's Church — техно-ремикс заглавной темы, Funeral In Carpathia (Be Quick Or Be Dead Version) — перезаписанная версия трека с альбома Dusk and Her Embrace, Dawn Of Eternity — кавер на группу Massacre
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) виниловая пластинка

Переиздание культового мини-альбома Cradle Of Filth — From The Cradle To Enslave на виниле Red on Clear Splatter запланировано к выходу 20 марта 2026 года под лейблом Music For Nations. Выпущенный изначально в 1999 году, этот EP стал связующим звеном между классическими альбомами «Cruelty and the Beast» и «Midian». Альбом сочетает в себе театральность, кинематографическую атмосферу, тяжелые риффы и узнаваемый экстремальный вокал Дэни Филта. Издание 2026 года предлагает обновленный взгляд на этот период творческого пика группы. Издание Cradle Of Filth — From The Cradle To Enslave на виниле Red on Clear Splatter, выходящее 20 марта 2026 года, включает 7 треков. Это расширенная версия классического EP, в которую включен бонус-трек «Dawn of Eternity». Включение «Dawn of Eternity» делает это издание идентичным оригинальному американскому релизу 1999 года, тогда как в европейских версиях этот трек ранее часто отсутствовал.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music for Nations
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music For Nations
Barcode
[0199584108919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
FROM THE CRADLE TO ENSLAVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
From The Cradle To Enslave — заглавный трек, Of Dark Blood And Fucking (Explicit) — оригинальная песня периода 1999 года, Death Comes Ripping — кавер на группу The Misfits, Sleepless — кавер на группу Anathema, Pervert's Church — техно-ремикс заглавной темы, Funeral In Carpathia (Be Quick Or Be Dead Version) — перезаписанная версия трека с альбома Dusk and Her Embrace, Dawn Of Eternity — кавер на группу Massacre
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание культового мини-альбома Cradle Of Filth — From The Cradle To Enslave на виниле Red on Clear Splatter запланировано к выходу 20 марта 2026 года под лейблом Music For Nations. Выпущенный изначально в 1999 году, этот EP стал связующим звеном между классическими альбомами «Cruelty and the Beast» и «Midian». Альбом сочетает в себе театральность, кинематографическую атмосферу, тяжелые риффы и узнаваемый экстремальный вокал Дэни Филта. Издание 2026 года предлагает обновленный взгляд на этот период творческого пика группы. Издание Cradle Of Filth — From The Cradle To Enslave на виниле Red on Clear Splatter, выходящее 20 марта 2026 года, включает 7 треков. Это расширенная версия классического EP, в которую включен бонус-трек «Dawn of Eternity». Включение «Dawn of Eternity» делает это издание идентичным оригинальному американскому релизу 1999 года, тогда как в европейских версиях этот трек ранее часто отсутствовал.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...