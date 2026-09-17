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Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) виниловая пластинка

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Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) - фото 2
Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seven Mary Three
Альбом (сингл)
Orange Ave.
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) - фото 1
  • Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) - фото 2
  • Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seven Mary Three
Альбом (сингл)
Orange Ave.
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Peel, Over Your Shoulder, Chasing You, Each Little Mystery, In-Between, Joliet, Super-Related, Flagship Eleanor, Southwestern State, Hang On, Blessing In Disguise, Devil's Holy Joke
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) виниловая пластинка

«Orange Ave.» — четвёртый студийный альбом американской пост-гранж-группы Seven Mary Three. Он был выпущен в 1998 году. Альбом получил название в честь улицы, проходящей через центр города Орландо, штат Флорида, их родного города. Альбом Orange Ave. впервые будет доступен на виниле и выйдет на виниле оранжевого цвета. Тираж ограничен 1000 экземплярами, пронумерованными специально для этого издания. В комплект входит вкладыш.

Отзывы о товаре Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seven Mary Three
Альбом (сингл)
Orange Ave.
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Peel, Over Your Shoulder, Chasing You, Each Little Mystery, In-Between, Joliet, Super-Related, Flagship Eleanor, Southwestern State, Hang On, Blessing In Disguise, Devil's Holy Joke
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Orange Ave.» — четвёртый студийный альбом американской пост-гранж-группы Seven Mary Three. Он был выпущен в 1998 году. Альбом получил название в честь улицы, проходящей через центр города Орландо, штат Флорида, их родного города. Альбом Orange Ave. впервые будет доступен на виниле и выйдет на виниле оранжевого цвета. Тираж ограничен 1000 экземплярами, пронумерованными специально для этого издания. В комплект входит вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seven Mary Three - Orange Ave. (coloured) (8719262042124) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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