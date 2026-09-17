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OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) виниловая пластинка

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OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) - фото 1
OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) - фото 2
OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) - фото 3
OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Stone Killer
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) - фото 1
  • OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) - фото 2
  • OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) - фото 3
  • OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Stone Killer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sidehe Stone Killer Main Titles, Under Surveillance, The Plot, On the Trail, The Graveyard, In the Shadows, Too Late, Sidehe Old Precinct, Down Downtown, On the Move, Down Uptown, From Vietnam To New York, The Chase, The Assasination, Final Capture
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) виниловая пластинка

Переиздание саундтрека Роя Бадда (Roy Budd) к фильму «The Stone Killer» («Хладнокровный убийца», 1973) на виниле в цвете «Blade Bullet» запланировано к выходу 24 апреля 2026 года. Музыка к фильму Майкла Уиннера с Чарльзом Бронсоном в главной роли представляет собой классический образец британского криминального саундтрека 70-х. Бадд сочетает прохладные джазовые текстуры с драматизмом полноценного оркестра из 70 инструментов, используя синтезаторы и электропиано для создания атмосферы напряжения и «грува».

Отзывы о товаре OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Stone Killer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sidehe Stone Killer Main Titles, Under Surveillance, The Plot, On the Trail, The Graveyard, In the Shadows, Too Late, Sidehe Old Precinct, Down Downtown, On the Move, Down Uptown, From Vietnam To New York, The Chase, The Assasination, Final Capture
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание саундтрека Роя Бадда (Roy Budd) к фильму «The Stone Killer» («Хладнокровный убийца», 1973) на виниле в цвете «Blade Bullet» запланировано к выходу 24 апреля 2026 года. Музыка к фильму Майкла Уиннера с Чарльзом Бронсоном в главной роли представляет собой классический образец британского криминального саундтрека 70-х. Бадд сочетает прохладные джазовые текстуры с драматизмом полноценного оркестра из 70 инструментов, используя синтезаторы и электропиано для создания атмосферы напряжения и «грува».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Stone Killer (Roy Budd) (coloured) (8719262043565) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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