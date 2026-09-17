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Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) виниловая пластинка

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Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) - фото 2
Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) - фото 3
Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Young-Holt Unlimited
Альбом (сингл)
BORN AGAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) - фото 1
  • Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) - фото 2
  • Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) - фото 3
  • Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Young-Holt Unlimited
Альбом (сингл)
BORN AGAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
I'll Be There, Something, We've Only Just Begun, Hot Pants, Make It With You, Luv Bugg, Wah Wah Man, Queen Of The Nile, Blood In The Streets, Save The Day
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'll Be There, Something, We've Only Just Begun, Hot Pants, Make It With You, Luv Bugg, Wah Wah Man, Queen Of The Nile, Blood In The Streets, Save The Day

Отзывы о товаре Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Young-Holt Unlimited
Альбом (сингл)
BORN AGAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
I'll Be There, Something, We've Only Just Begun, Hot Pants, Make It With You, Luv Bugg, Wah Wah Man, Queen Of The Nile, Blood In The Streets, Save The Day
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'll Be There, Something, We've Only Just Begun, Hot Pants, Make It With You, Luv Bugg, Wah Wah Man, Queen Of The Nile, Blood In The Streets, Save The Day
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Young-Holt Unlimited - Born Again (coloured) (8719262040625) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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