OST - A Big Bold Beautiful Journey (Joe Hisaishi) (coloured) (0810155841829) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
A Big Bold Beautiful Journey
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 748289
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 800 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
A Big Bold Beautiful Journey
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Rain, I'm Not, The Point (Bonus Track), Sarah and David, A Big, Bold, Beautiful Journey, The Door (Bonus Track), The Lighthouse, Silent (Bonus Track), Memory of Dad, High School, Mom Passed Away, To Her Mother's Side, Memories of Mother, The Balloon and the Bear, Earth Kiss, Couple Fight, The Accident (Bonus Track), Midnight Walk, Two Paths, The Childhood Home, When I Was Young, Meet Again (Bonus Track), The Risk - Performed by Laufey, Winter Wonderland - Performed by Laufey, But Beautiful - Per
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - A Big Bold Beautiful Journey (Joe Hisaishi) (coloured) (0810155841829) виниловая пластинка
Музыка легендарного композитора Дзё Хисаиси к фильму режиссера Коганады 2025 года «A Big Bold Beautiful Journey». Главные роли в фильме исполнили Марго Робби и Колин Фаррелл. Лимитированное издание на красном и синем виниле,сторона D с трафаретной печатью Саундтрек стал дебютом в американской киномузыке одного из величайших ныне живущих кинокомпозиторов Дзё Хисаиси, широко известного культовыми работами для студии Ghibli.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитBryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитArmin Van Buuren - Intense (Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013490...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
A Big Bold Beautiful Journey
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Rain, I'm Not, The Point (Bonus Track), Sarah and David, A Big, Bold, Beautiful Journey, The Door (Bonus Track), The Lighthouse, Silent (Bonus Track), Memory of Dad, High School, Mom Passed Away, To Her Mother's Side, Memories of Mother, The Balloon and the Bear, Earth Kiss, Couple Fight, The Accident (Bonus Track), Midnight Walk, Two Paths, The Childhood Home, When I Was Young, Meet Again (Bonus Track), The Risk - Performed by Laufey, Winter Wonderland - Performed by Laufey, But Beautiful - Per
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Музыка легендарного композитора Дзё Хисаиси к фильму режиссера Коганады 2025 года «A Big Bold Beautiful Journey». Главные роли в фильме исполнили Марго Робби и Колин Фаррелл. Лимитированное издание на красном и синем виниле,сторона D с трафаретной печатью Саундтрек стал дебютом в американской киномузыке одного из величайших ныне живущих кинокомпозиторов Дзё Хисаиси, широко известного культовыми работами для студии Ghibli.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - A Big Bold Beautiful Journey (Joe Hisaishi) (coloured) (0810155841829) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - A Big Bold Beautiful Journey (Joe Hisaishi) (coloured) (0810155841829) виниловая пластинка