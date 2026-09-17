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As I Lay Dying - Through Storms Ahead (0810157921116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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As I Lay Dying - Through Storms Ahead (0810157921116) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
As I Lay Dying
Альбом (сингл)
Through Storms Ahead
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • As I Lay Dying - Through Storms Ahead (0810157921116) - фото 1
  • As I Lay Dying - Through Storms Ahead (0810157921116) - фото 2
  • As I Lay Dying - Through Storms Ahead (0810157921116) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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As I Lay Dying - Through Storms Ahead (0810157921116) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810157921116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
As I Lay Dying
Альбом (сингл)
Through Storms Ahead
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Permanence (Instrumental), A Broken Reflection, Burden, Alex Terrible, Tom Barber), Whitewashed Tomb, Through Storms Ahead, The Void Within, Strength to Survive, Gears That Never Stop, The Cave We Fear To Enter, Taken From Nothing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара As I Lay Dying - Through Storms Ahead (0810157921116) виниловая пластинка

После более чем 25-летней карьеры, семи успешных альбомов и номинации на Грэмми, пионеры металкора AS I LAY DYING вернулись со своим новым альбомом. Группа создала современный металкор-шедевр и своим характерным звучанием перенесла AS I LAY DYING в новую эру.

Отзывы о товаре As I Lay Dying - Through Storms Ahead (0810157921116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810157921116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
As I Lay Dying
Альбом (сингл)
Through Storms Ahead
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Permanence (Instrumental), A Broken Reflection, Burden, Alex Terrible, Tom Barber), Whitewashed Tomb, Through Storms Ahead, The Void Within, Strength to Survive, Gears That Never Stop, The Cave We Fear To Enter, Taken From Nothing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
После более чем 25-летней карьеры, семи успешных альбомов и номинации на Грэмми, пионеры металкора AS I LAY DYING вернулись со своим новым альбомом. Группа создала современный металкор-шедевр и своим характерным звучанием перенесла AS I LAY DYING в новую эру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


As I Lay Dying - Through Storms Ahead (0810157921116) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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