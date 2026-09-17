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Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) виниловая пластинка

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Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) - фото 1
Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moonspell
Альбом (сингл)
Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) - фото 1
  • Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810185193158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moonspell
Альбом (сингл)
Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Em Nome Do Medo, 1755, In Tremor Dei, Desastre, Ruinas, Breathe (Until We Are No More), Extinct, Proliferation, Finisterra, Everything Invaded, Scorpion Flower, Vampiria, Alma Mater, Fullmoon Madness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Em Nome Do Medo, 1755, In Tremor Dei, Desastre, Ruinas, Breathe (Until We Are No More), Extinct, Proliferation, Finisterra, Everything Invaded, Scorpion Flower, Vampiria, Alma Mater, Fullmoon Madness

Отзывы о товаре Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810185193158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moonspell
Альбом (сингл)
Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Em Nome Do Medo, 1755, In Tremor Dei, Desastre, Ruinas, Breathe (Until We Are No More), Extinct, Proliferation, Finisterra, Everything Invaded, Scorpion Flower, Vampiria, Alma Mater, Fullmoon Madness
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Em Nome Do Medo, 1755, In Tremor Dei, Desastre, Ruinas, Breathe (Until We Are No More), Extinct, Proliferation, Finisterra, Everything Invaded, Scorpion Flower, Vampiria, Alma Mater, Fullmoon Madness
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moonspell - Opus Diabolicum: The Orchestral Live Show (0810185193158) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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