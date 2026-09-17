DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429207989) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
DJ Seinfeld
Альбом (сингл)
If This Is It
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748277
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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429207989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
DJ Seinfeld
Альбом (сингл)
If This Is It
Жанр
House
Трек-лист
The Power, U Can't Come Home (feat. TS Graye), Quakin', The Right (with Confidence Man), If This Is It (feat. Dan Whitlam), Turning The Page, Of Joy (feat. ARY), The Wave (feat. just lil), In The Morning (feat. Moyka), Everything U, Something That I've Never Known (with SG Lewis), Our Mother's Walk, If This Is It (Lake Erie Mix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429207989) виниловая пластинка
«If This Is It» — третий студийный альбом шведского продюсера DJ Seinfeld (настоящее имя Арман Якобссон) Издание на прозрачном виниле Альбом стал результатом четырехлетней работы, начатой сразу после выхода предыдущей пластинки Mirrors (2021). По словам артиста, это самая личная музыка, которую он когда-либо выпускал. DJ Seinfeld — шведский электронный продюсер и диджей, ставший одним из ключевых лиц жанра lo-fi house. Его музыка известна сочетанием энергичных танцевальных ритмов с глубокой меланхолией и ностальгией.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429207989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
DJ Seinfeld
Альбом (сингл)
If This Is It
Жанр
House
Трек-лист
The Power, U Can't Come Home (feat. TS Graye), Quakin', The Right (with Confidence Man), If This Is It (feat. Dan Whitlam), Turning The Page, Of Joy (feat. ARY), The Wave (feat. just lil), In The Morning (feat. Moyka), Everything U, Something That I've Never Known (with SG Lewis), Our Mother's Walk, If This Is It (Lake Erie Mix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
«If This Is It» — третий студийный альбом шведского продюсера DJ Seinfeld (настоящее имя Арман Якобссон) Издание на прозрачном виниле Альбом стал результатом четырехлетней работы, начатой сразу после выхода предыдущей пластинки Mirrors (2021). По словам артиста, это самая личная музыка, которую он когда-либо выпускал. DJ Seinfeld — шведский электронный продюсер и диджей, ставший одним из ключевых лиц жанра lo-fi house. Его музыка известна сочетанием энергичных танцевальных ритмов с глубокой меланхолией и ностальгией.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429207989) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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