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Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) виниловая пластинка

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Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 1
Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 2
Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 3
Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 4
Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 5
Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 6
Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
The Cloud Of Unknowing
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 1
  • Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 2
  • Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 3
  • Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 4
  • Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 5
  • Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 6
  • Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629760120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
The Cloud Of Unknowing
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
All Souls Rising, Beyond the Dream, Sacred Books, The Place
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) виниловая пластинка

Завершая в конце 2026 года свою выдающуюся карьеру, длившуюся более четырех десятилетий, группа Sepultura выпускает EP «Cloud of Unknowing», который знаменует заключительный этап их прощального тура Издание на цветном виниле с гравировкой + CD За более чем 40 лет существования группы, 14 золотых наград и выступления в более чем 80 странах, Sepultura являются бескомпромиссными послами Бразилии на мировой арене и входят в число самых влиятельных метал-групп нашего времени. EP «Cloud of Unknowing» — один из самых разнообразных и эмоционально насыщенных релизов Sepultura. Состоящий из четырех треков, EP представляет собой горько-сладкое прощание, демонстрируя весь спектр творчества группы и отражая как ярость, так и глубину, которые определили наследие Sepultura.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629760120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
The Cloud Of Unknowing
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
All Souls Rising, Beyond the Dream, Sacred Books, The Place
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Описание
Завершая в конце 2026 года свою выдающуюся карьеру, длившуюся более четырех десятилетий, группа Sepultura выпускает EP «Cloud of Unknowing», который знаменует заключительный этап их прощального тура Издание на цветном виниле с гравировкой + CD За более чем 40 лет существования группы, 14 золотых наград и выступления в более чем 80 странах, Sepultura являются бескомпромиссными послами Бразилии на мировой арене и входят в число самых влиятельных метал-групп нашего времени. EP «Cloud of Unknowing» — один из самых разнообразных и эмоционально насыщенных релизов Sepultura. Состоящий из четырех треков, EP представляет собой горько-сладкое прощание, демонстрируя весь спектр творчества группы и отражая как ярость, так и глубину, которые определили наследие Sepultura.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sepultura - The Cloud Of Unknowing (EP) (coloured) (4065629760120) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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