Кронштейн для телевизора Onkron TM5-BW черный/белый 32"-70" макс.60кг настенный наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
145
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
60
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748243
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
белый, черный
Расстояние от стены (потолка), мм
145
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
60
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.33
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron TM5-BW черный/белый 32"-70" макс.60кг настенный наклон
Наклонная модель в стильной черно-белой расцветке из прочной холоднокатаной стали, оснащенная автоматической защелкой системы фиксации Auto Lock.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
белый, черный
Расстояние от стены (потолка), мм
145
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
60
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Наклонная модель в стильной черно-белой расцветке из прочной холоднокатаной стали, оснащенная автоматической защелкой системы фиксации Auto Lock.
Кронштейн для телевизора Onkron TM5-BW черный/белый 32"-70" макс.60кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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