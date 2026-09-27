Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43"-90" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
250
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400, 800x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748238
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
250
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.2
Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43"-90" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Мощная поворотно-выдвижная модель с усиленным конструктивом, предназначенная для выноса и разворота телевизоров гигантских диагоналей.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
250
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Мощная поворотно-выдвижная модель с усиленным конструктивом, предназначенная для выноса и разворота телевизоров гигантских диагоналей.
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43"-90" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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