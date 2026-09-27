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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 14
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 15
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 16
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 17
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 18
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 19
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 20
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 21
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 22
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 23
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 24
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 25
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 26
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 27
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
430
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x200, 400x400
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 14
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 15
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 16
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 17
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 18
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 19
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 20
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 21
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 22
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 23
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 24
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 25
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 26
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 27
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748225
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
430
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.05

Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Сбалансированное шарнирное решение для гостиных комнат, позволяющее легко менять угол обзора для всей семьи.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
430
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Описание
Сбалансированное шарнирное решение для гостиных комнат, позволяющее легко менять угол обзора для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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