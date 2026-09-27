Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AW-TB032W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PG1-M001C0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
359 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748210
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.8
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AW-TB032W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PG1-M001C0)
Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 сочетает 16-дюймовый OLED-экран, производительный процессор Intel Core Ultra 9 и дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков. Модель работает под управлением Windows 11 Home и подходит для игр, работы, учёбы и дизайна.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 сочетает 16-дюймовый OLED-экран, производительный процессор Intel Core Ultra 9 и дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков. Модель работает под управлением Windows 11 Home и подходит для игр, работы, учёбы и дизайна.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AW-TB032W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PG1-M001C0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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