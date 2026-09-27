Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4HN/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748209
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Apple
Вес, кг.
2.36
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4HN/A)
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4HN/A)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 133 430 руб.33358 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 133 750 руб.33438 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 134 220 руб.33555 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 134 700 руб.33675 руб. в СплитASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black...
-
В наличииЦена 134 700 руб.33675 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 134 860 руб.33715 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb ...
-
В наличииЦена 135 660 руб.33915 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 135 810 руб.33953 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SS...
-
В наличииЦена 137 550 руб.34388 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 138 590 руб.34648 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SS...
-
В наличииЦена 138 980 руб.34745 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 139 780 руб.34945 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
Бренд
Apple
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4HN/A)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4HN/A)