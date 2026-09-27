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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748208
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.26

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A)

Apple MacBook Air A3449 сочетает компактный алюминиевый корпус, производительный чип Apple M5 и дисплей Liquid Retina с разрешением 2560?1664. Ноутбук подходит для учёбы, работы и дизайна, а объём SSD 1 ТБ позволяет хранить программы и файлы без использования внешнего накопителя.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple MacBook Air A3449 сочетает компактный алюминиевый корпус, производительный чип Apple M5 и дисплей Liquid Retina с разрешением 2560?1664. Ноутбук подходит для учёбы, работы и дизайна, а объём SSD 1 ТБ позволяет хранить программы и файлы без использования внешнего накопителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS silver WiFi BT Cam (MDH84ZP/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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