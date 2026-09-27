Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748205
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Характеристики
Бренд
Asus
Вес, кг.
2.2
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)