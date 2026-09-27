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Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0)

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Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 1
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 2
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 3
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 4
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 5
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 6
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 7
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 8
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 9
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 10
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 11
Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Expertbook B3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748204
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook B3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
4.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0)

ASUS ExpertBook B3 B3405CCA-U716512G0D предназначен для учёбы и работы. Экран с соотношением сторон 16:10 обеспечивает разрешение 1920?1200, а матовая поверхность помогает уменьшить заметность бликов. Производительность системы обеспечивают Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD PCI-E 4.0 x4.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook B3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
4.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ExpertBook B3 B3405CCA-U716512G0D предназначен для учёбы и работы. Экран с соотношением сторон 16:10 обеспечивает разрешение 1920?1200, а матовая поверхность помогает уменьшить заметность бликов. Производительность системы обеспечивают Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD PCI-E 4.0 x4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Expertbook B3 B3405CCA-U716512G0D Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX08L1-M017H0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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