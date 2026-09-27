Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS silver WiFi BT Cam (MDV94ZP/A)
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Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748200
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.89
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS silver WiFi BT Cam (MDV94ZP/A)
Apple MacBook Air A3448 — ноутбук серии MacBook Air с 15,3-дюймовым экраном Liquid Retina, процессором Apple M5 и интегрированной графикой 10 core GPU. Модель оснащена 16 ГБ распаянной оперативной памяти, SSD на 512 ГБ и операционной системой macOS.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Развернуть
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Apple MacBook Air A3448 — ноутбук серии MacBook Air с 15,3-дюймовым экраном Liquid Retina, процессором Apple M5 и интегрированной графикой 10 core GPU. Модель оснащена 16 ГБ распаянной оперативной памяти, SSD на 512 ГБ и операционной системой macOS.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS silver WiFi BT Cam (MDV94ZP/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS silver WiFi BT Cam (MDV94ZP/A)