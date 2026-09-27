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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET)

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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 1
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 2
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 3
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 4
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 5
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 6
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 7
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP 255
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 1
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 2
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 3
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 4
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 5
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 6
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 7
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748199
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Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 255
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535U
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET)

Ноутбук HP 255R G10 подходит для учёбы и работы. Модель оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном, процессором AMD Ryzen 5 и накопителем SSD на 512 ГБ.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 255
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535U
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP 255R G10 подходит для учёбы и работы. Модель оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном, процессором AMD Ryzen 5 и накопителем SSD на 512 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (AD1U9ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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