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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748198
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
185H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G)

Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL сочетает 16-дюймовый экран с разрешением 1920?1200 и процессор Intel Core Ultra 9 185H с 16 ядрами. Объём оперативной памяти 32 ГБ DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ ускоряют запуск программ. Этот ноутбук без предустановленной операционной системы подходит для работы и учёбы .

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
185H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL сочетает 16-дюймовый экран с разрешением 1920?1200 и процессор Intel Core Ultra 9 185H с 16 ядрами. Объём оперативной памяти 32 ГБ DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ ускоряют запуск программ. Этот ноутбук без предустановленной операционной системы подходит для работы и учёбы .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP_32G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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