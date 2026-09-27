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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 17
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 18
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 19
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 20
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad E14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748197
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G)

Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 с 14" IPS-экраном и разрешением 1920?1200 предлагает удобный формат для работы и учёбы. Модель оснащена 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125U с частотой до 4.3 ГГц в режиме Turbo и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Этот ноутбук подходит для задач с высокой нагрузкой и надёжной работой.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 с 14" IPS-экраном и разрешением 1920?1200 предлагает удобный формат для работы и учёбы. Модель оснащена 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125U с частотой до 4.3 ГГц в режиме Turbo и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Этот ноутбук подходит для задач с высокой нагрузкой и надёжной работой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M80024US_32G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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