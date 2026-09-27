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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002)

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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 1
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 2
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 3
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 4
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 5
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 6
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 7
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 8
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 9
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 10
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Swift Air 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 9
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 10
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 250 руб. 
Начислим 1396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748192
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Загружаем...
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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002)
87 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Air 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
345
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002)

Ноутбук Acer Swift Air 16 подходит для учебы и работы. Модель оснащена 16-дюймовым OLED-экраном, процессором AMD Ryzen AI 7 345 и встроенной графикой AMD Radeon 840M. Операционная система не установлена.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Air 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
345
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Swift Air 16 подходит для учебы и работы. Модель оснащена 16-дюймовым OLED-экраном, процессором AMD Ryzen AI 7 345 и встроенной графикой AMD Radeon 840M. Операционная система не установлена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DJACD.002) - стоимость товара 87250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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