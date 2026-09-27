Ноутбук Asus VivoBook 16 X1607CA-MB271 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15A2-M00KY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 X1607CA-MB271 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15A2-M00KY0)
**Ноутбук ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB271 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 225H с 14 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью подарит вам удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность картинки. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика и вес всего 1,88 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком ASUS Vivobook 16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и мощный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 X1607CA-MB271 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15A2-M00KY0)