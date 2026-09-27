Top.Mail.Ru
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 1
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 2
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 3
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 4
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 5
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 6
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 7
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Predator Helios Neo
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
194 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748186
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios Neo
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001)

Ноутбук Acer с большим 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство и чёткое отображение контента. Частота обновления 180 Гц делает смену кадров особенно плавной — удобно для динамичных сцен, видео и активной работы с изображением. Быстрый SSD на 1024 ГБ предлагает много места для файлов, программ и проектов, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Процессор Intel с частотой 2,2 ГГц дополняет сбалансированную конфигурацию ноутбука. Модель поставляется без операционной системы, поэтому программную среду можно выбрать и установить самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios Neo
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer с большим 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство и чёткое отображение контента. Частота обновления 180 Гц делает смену кадров особенно плавной — удобно для динамичных сцен, видео и активной работы с изображением. Быстрый SSD на 1024 ГБ предлагает много места для файлов, программ и проектов, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Процессор Intel с частотой 2,2 ГГц дополняет сбалансированную конфигурацию ноутбука. Модель поставляется без операционной системы, поэтому программную среду можно выбрать и установить самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...