Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340)
Ноутбук ASUS с экраном 15,6 дюйма станет удобным решением для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный формат Full HD для документов, веб-сёрфинга и просмотра контента. За быстродействие отвечает процессор Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — такой объём позволяет уверенно работать с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно пространства для программ, документов и файлов. Ноутбук поддерживает Bluetooth v5.3 для беспроводного подключения совместимых устройств. Li-Ion аккумулятор дополняет практичную конфигурацию, а экран диагональю 15,6 дюйма удачно сочетает удобство просмотра и универсальность.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340)