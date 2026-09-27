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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001)

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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 11
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 12
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 13
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 14
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 15
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 16
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 17
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 18
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 11
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 12
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 13
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 14
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 15
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 16
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 17
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 18
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748182
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001)

Ноутбук Acer с экраном 15,6 дюйма — универсальное решение для работы, учёбы и ресурсоёмких задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный просмотр контента. За производительность отвечает процессор Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Быстрый SSD на 512 ГБ предлагает достаточно пространства для файлов и приложений. Дискретная видеокарта nVidia GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти подходит для работы с графикой и требовательными визуальными задачами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home, поэтому готов к полноценному использованию сразу после настройки.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer с экраном 15,6 дюйма — универсальное решение для работы, учёбы и ресурсоёмких задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный просмотр контента. За производительность отвечает процессор Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Быстрый SSD на 512 ГБ предлагает достаточно пространства для файлов и приложений. Дискретная видеокарта nVidia GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти подходит для работы с графикой и требовательными визуальными задачами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home, поэтому готов к полноценному использованию сразу после настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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