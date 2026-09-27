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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 010 руб. 
Начислим 737 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748181
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140)
46 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
310
Частота процессора, ГГц
4.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140)

**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ601 — стиль и производительность в синем корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 3 310 с 6 ядрами и базовой частотой 4,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, достаточно места для ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц — чёткое и яркое изображение без бликов. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** синий корпус ноутбука не только привлекателен внешне, но и практичен — он будет хорошо смотреться как в офисе, так и дома. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и интернет-сёрфинга; * лёгкий вес (всего 1,7 кг) — удобно брать ноутбук с собой; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook 15 ваши задачи будут выполняться быстро и эффективно!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
310
Частота процессора, ГГц
4.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ601 — стиль и производительность в синем корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 3 310 с 6 ядрами и базовой частотой 4,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, достаточно места для ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц — чёткое и яркое изображение без бликов. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** синий корпус ноутбука не только привлекателен внешне, но и практичен — он будет хорошо смотреться как в офисе, так и дома. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и интернет-сёрфинга; * лёгкий вес (всего 1,7 кг) — удобно брать ноутбук с собой; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook 15 ваши задачи будут выполняться быстро и эффективно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140) - данный товар вы можете купить по цене 46010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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