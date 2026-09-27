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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008)

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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 11
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 12
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 13
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 14
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 15
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 16
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 17
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 18
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 19
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 20
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 11
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 12
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 13
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 14
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 15
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 16
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 17
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 18
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 19
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 20
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748176
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
240
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008)

Игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI оснащён большим 17,3-дюймовым экраном, производительным процессором AMD Ryzen 5 240 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Модель поставляется без операционной системы, поэтому её потребуется установить отдельно.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
240
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI оснащён большим 17,3-дюймовым экраном, производительным процессором AMD Ryzen 5 240 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Модель поставляется без операционной системы, поэтому её потребуется установить отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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