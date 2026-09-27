Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748176
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
240
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.1
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008)
Игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI оснащён большим 17,3-дюймовым экраном, производительным процессором AMD Ryzen 5 240 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Модель поставляется без операционной системы, поэтому её потребуется установить отдельно.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
240
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI оснащён большим 17,3-дюймовым экраном, производительным процессором AMD Ryzen 5 240 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Модель поставляется без операционной системы, поэтому её потребуется установить отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R0DP Ryzen 5 240 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.008)