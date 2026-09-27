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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603)

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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 1
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 2
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 3
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 4
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 5
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 6
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 7
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 8
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 9
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 10
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 11
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 12
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 13
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 1
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 2
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 3
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 4
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 5
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 6
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 7
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 8
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 9
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 10
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 11
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 12
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 13
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748175
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.38

Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603)

Ноутбук MSI с 15,6-дюймовым экраном — практичный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица и разрешение 1920?1080 обеспечивают чёткое изображение с комфортной детализацией, а дискретная видеокарта расширяет возможности ноутбука при работе с графикой и мультимедийными задачами. За производительность отвечает процессор Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Быстрый SSD объёмом 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и приложений. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при наборе текста в условиях недостаточного освещения. Для подключения совместимых устройств предусмотрен порт USB Type-C. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому её можно установить отдельно под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI с 15,6-дюймовым экраном — практичный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица и разрешение 1920?1080 обеспечивают чёткое изображение с комфортной детализацией, а дискретная видеокарта расширяет возможности ноутбука при работе с графикой и мультимедийными задачами. За производительность отвечает процессор Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Быстрый SSD объёмом 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и приложений. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при наборе текста в условиях недостаточного освещения. Для подключения совместимых устройств предусмотрен порт USB Type-C. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому её можно установить отдельно под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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