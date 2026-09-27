Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603)
Ноутбук MSI с 15,6-дюймовым экраном — практичный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица и разрешение 1920?1080 обеспечивают чёткое изображение с комфортной детализацией, а дискретная видеокарта расширяет возможности ноутбука при работе с графикой и мультимедийными задачами. За производительность отвечает процессор Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Быстрый SSD объёмом 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и приложений. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при наборе текста в условиях недостаточного освещения. Для подключения совместимых устройств предусмотрен порт USB Type-C. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому её можно установить отдельно под свои задачи.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3603)