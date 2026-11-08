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Планшет Honor Pad X9b Max WIFI 4/128Gb (5301AULG) Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Honor Pad X9b Max WIFI 4/128Gb (5301AULG) Gray

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Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 1
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 2
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 3
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 4
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 5
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 6
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 7
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 8
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 9
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 10
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor PAD X9b Max
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2500х1560
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Количество ядер процессора
8
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 1
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 2
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 3
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 4
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 5
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 6
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 7
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 8
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 9
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 10
  • Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 220 руб. 
Начислим 388 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748161
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет Honor Pad X9b Max WIFI 4/128Gb (5301AULG) Gray
24 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Линейка
Honor PAD X9b Max
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель Type-C, устройство для извлечения лотка SIM, документация, упаковка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2500х1560
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
297.62x192.72x6.72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х4
Вес, кг.
1.03

Описание товара Планшет Honor Pad X9b Max WIFI 4/128Gb (5301AULG) Gray

Honor Pad X9b Max оснащен 13-дюймовый IPS дисплеем с разрешением 2500х1560 пикселей с плавной частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства установлен чипсет Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Планшет работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Основная камера представлена 8-мегапиксельным модулем с автофокусом, фронтальная — на 5 Мп. Длительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 10100 мАч, в комплекте быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Беспроводные возможности включают Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Фирменная технология пространственного звучания и интеллектуальной обработки аудио Honor Histen обеспечивает глубокий объемный звук и глубокую настройку эквалайзера в зависимости от сценария использования.

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X9b Max WIFI 4/128Gb (5301AULG) Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Линейка
Honor PAD X9b Max
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель Type-C, устройство для извлечения лотка SIM, документация, упаковка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2500х1560
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2.9
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
297.62x192.72x6.72
Страна производитель
Китай
Описание
Honor Pad X9b Max оснащен 13-дюймовый IPS дисплеем с разрешением 2500х1560 пикселей с плавной частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства установлен чипсет Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Планшет работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Основная камера представлена 8-мегапиксельным модулем с автофокусом, фронтальная — на 5 Мп. Длительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 10100 мАч, в комплекте быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Беспроводные возможности включают Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Фирменная технология пространственного звучания и интеллектуальной обработки аудио Honor Histen обеспечивает глубокий объемный звук и глубокую настройку эквалайзера в зависимости от сценария использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor Pad X9b Max WIFI 4/128Gb (5301AULG) Gray - стоимость товара 24220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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