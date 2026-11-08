Планшет Honor Pad X9b Max WIFI 4/128Gb (5301AULG) Gray
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad X9b Max WIFI 4/128Gb (5301AULG) Gray
Honor Pad X9b Max оснащен 13-дюймовый IPS дисплеем с разрешением 2500х1560 пикселей с плавной частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства установлен чипсет Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Планшет работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Основная камера представлена 8-мегапиксельным модулем с автофокусом, фронтальная — на 5 Мп. Длительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 10100 мАч, в комплекте быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Беспроводные возможности включают Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Фирменная технология пространственного звучания и интеллектуальной обработки аудио Honor Histen обеспечивает глубокий объемный звук и глубокую настройку эквалайзера в зависимости от сценария использования.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, На Android, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 180 руб.6045 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZSACAU) с...
-
В наличииЦена 24 180 руб.6045 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) се...
-
В наличииЦена 25 640 руб.6410 руб. в СплитПланшет Apple iPad mini 7.9 256Gb LTE (MUXC2HN/A) Space Grey
-
В наличииЦена 25 650 руб.6413 руб. в СплитПланшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange
-
В наличииЦена 26 470 руб.6618 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) с...
-
В наличииЦена 26 880 руб.6720 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZSACAU) сере...
-
В наличииЦена 26 930 руб.6733 руб. в СплитПланшет Honor Pad X9a 6/128Gb LTE (5301AMVJ) Gray
-
В наличииЦена 27 610 руб.6903 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серы...
-
В наличииЦена 28 400 руб.7100 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5 8/256Gb (53014KCD) серый
-
В наличииЦена 28 460 руб.7115 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) ...
-
В наличииЦена 28 770 руб.7193 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый
-
В наличииЦена 31 450 руб.7863 руб. в СплитПланшет Infinix XPAD GT WIFI X1301 8/256Gb Stellar Grey
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, На Android, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X9b Max WIFI 4/128Gb (5301AULG) Gray