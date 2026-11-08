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Планшет Infinix XPAD 20 Pro X1201 8/128Gb Mist Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Infinix XPAD 20 Pro X1201 8/128Gb Mist Blue

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Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 1
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 2
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 3
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 4
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 5
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 6
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 7
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 8
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 9
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 10
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 11
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 12
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 13
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix XPAD 20 Pro X1201
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Количество ядер процессора
8
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 1
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 2
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 3
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 4
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 5
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 6
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 7
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 8
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 9
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 10
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 11
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 12
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 13
  • Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 810 руб. 
Начислим 285 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет Infinix XPAD 20 Pro X1201 8/128Gb Mist Blue
17 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Линейка
Infinix XPAD 20 Pro X1201
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.6x173.6x6.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х6
Вес, кг.
1.36

Описание товара Планшет Infinix XPAD 20 Pro X1201 8/128Gb Mist Blue

Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх

Отзывы о товаре Планшет Infinix XPAD 20 Pro X1201 8/128Gb Mist Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Infinix
Линейка
Infinix XPAD 20 Pro X1201
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2.2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.6x173.6x6.6
Страна производитель
Китай
Описание
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Infinix XPAD 20 Pro X1201 8/128Gb Mist Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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