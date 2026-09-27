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Характеристики
Линейка
Huawei Mate 80 Pro
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
2832x1280
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748151
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чехол, адаптер питания, USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Huawei Mate 80 Pro
Цвет
золотой
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
2832x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Частота процессора, МГц
2750
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
58МП+48МП+40МП+0.7МП
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
336
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
600
Описание товара Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB GOLD 51098SRB HUAWEI
**Смартфон Huawei MATE 80 PRO 16+512Gb, золотой (51098SRB)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei MATE 80 PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и элегантный дизайн.
**Почему стоит выбрать Huawei MATE 80 PRO?**
* **Невероятная производительность:** процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже при многозадачности.
* **Вместительное хранилище:** 512 ГБ встроенной памяти позволят сохранить все важные файлы, фотографии и видео.
* **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,75 дюйма и разрешением 2832 x 1280 пикселей подарит яркие и насыщенные цвета. Частота обновления 120 Гц сделает изображение максимально плавным.
* **Продвинутая камера:** 4 тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5750 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее.
* **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC откроет возможности для быстрых и удобных платежей.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка двух SIM-карт;
* современный интерфейс USB Type-C;
* Wi-Fi 802.11be для быстрого подключения к сети;
* Bluetooth 6.0 для связи с другими устройствами.
Стильный золотистый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei MATE 80 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством.
Выберите Huawei MATE 80 PRO — выберите будущее уже сегодня!
чехол, адаптер питания, USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Huawei Mate 80 Pro
Цвет
золотой
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
2832x1280
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Частота процессора, МГц
2750
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
58МП+48МП+40МП+0.7МП
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
336
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei MATE 80 PRO 16+512Gb, золотой (51098SRB)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei MATE 80 PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и элегантный дизайн.
**Почему стоит выбрать Huawei MATE 80 PRO?**
* **Невероятная производительность:** процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже при многозадачности.
* **Вместительное хранилище:** 512 ГБ встроенной памяти позволят сохранить все важные файлы, фотографии и видео.
* **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,75 дюйма и разрешением 2832 x 1280 пикселей подарит яркие и насыщенные цвета. Частота обновления 120 Гц сделает изображение максимально плавным.
* **Продвинутая камера:** 4 тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5750 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее.
* **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC откроет возможности для быстрых и удобных платежей.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка двух SIM-карт;
* современный интерфейс USB Type-C;
* Wi-Fi 802.11be для быстрого подключения к сети;
* Bluetooth 6.0 для связи с другими устройствами.
Стильный золотистый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei MATE 80 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством.
Выберите Huawei MATE 80 PRO — выберите будущее уже сегодня!
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB GOLD 51098SRB HUAWEI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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