Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 WHITE 51098YXM HUAWEI
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 WHITE 51098YXM HUAWEI
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro оснащен 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2760?1256 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Аппаратная основа устройства состоит из процессора Kirin 9030S, 12 ГБ оперативной памяти и встроенного накопителя емкостью 256 ГБ. Тройной блок тыльной камеры XMAGE включает основной модуль на 50 Мп с изменяемой физической диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией, 50-Мп телеобъектив с 4-кратным оптическим увеличением и функцией макросъемки, а также ультраширокоугольный датчик на 12,5 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью до 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной до 50 Вт. Корпус защищен от влаги и пыли по стандартам IP68/IP69, а в качестве программной платформы используется оболочка EMUI 16.
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