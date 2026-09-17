Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748139
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Характеристики
Бренд
Huawei
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
630
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI
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Бренд
Huawei
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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