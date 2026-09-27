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Характеристики
Линейка
Huawei Mate 80 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
2832x1280
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748135
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чехол, адаптер питания, USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Huawei Mate 80 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
2832x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Частота процессора, МГц
2750
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
58МП+48МП+40МП+0.7МП
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
336
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
600
Описание товара Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB GREEN 51098SRF HUAWEI
**Смартфон Huawei MATE 80 PRO 16+512Gb, зелёный (51098SRF)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei MATE 80 PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и стильный дизайн.
**Почему стоит выбрать Huawei MATE 80 PRO?**
* **Невероятная скорость и плавность:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавное отображение динамичного контента.
* **Потрясающее качество изображения:** OLED-дисплей с разрешением 2832 x 1280 и диагональю 6,75 дюйма подарит вам яркие и насыщенные цвета.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без опасения заполнить память устройства.
* **Мощный процессор:** HiSilicon Kirin 9030 Pro гарантирует высокую производительность и быстродействие.
* **Отличная защита:** класс пылевлагозащиты IP69 делает смартфон устойчивым к пыли и воде.
* **Удобство использования:** сканер отпечатков пальцев, поддержка NFC и двух SIM-карт для вашей безопасности и комфорта.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка беспроводной и быстрой зарядки;
* ёмкий аккумулятор на 5750 мАч;
* четыре тыловые камеры для качественных снимков;
* современный интерфейс USB Type-C;
* поддержка последнего стандарта Wi-Fi (802.11be) и Bluetooth 6.0.
Стильный зелёный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei MATE 80 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите смартфон, который подчеркнёт ваш статус и удовлетворит самые высокие требования!
чехол, адаптер питания, USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Huawei Mate 80 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
2832x1280
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Частота процессора, МГц
2750
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
58МП+48МП+40МП+0.7МП
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
336
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei MATE 80 PRO 16+512Gb, зелёный (51098SRF)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei MATE 80 PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и стильный дизайн.
**Почему стоит выбрать Huawei MATE 80 PRO?**
* **Невероятная скорость и плавность:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавное отображение динамичного контента.
* **Потрясающее качество изображения:** OLED-дисплей с разрешением 2832 x 1280 и диагональю 6,75 дюйма подарит вам яркие и насыщенные цвета.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без опасения заполнить память устройства.
* **Мощный процессор:** HiSilicon Kirin 9030 Pro гарантирует высокую производительность и быстродействие.
* **Отличная защита:** класс пылевлагозащиты IP69 делает смартфон устойчивым к пыли и воде.
* **Удобство использования:** сканер отпечатков пальцев, поддержка NFC и двух SIM-карт для вашей безопасности и комфорта.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка беспроводной и быстрой зарядки;
* ёмкий аккумулятор на 5750 мАч;
* четыре тыловые камеры для качественных снимков;
* современный интерфейс USB Type-C;
* поддержка последнего стандарта Wi-Fi (802.11be) и Bluetooth 6.0.
Стильный зелёный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei MATE 80 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите смартфон, который подчеркнёт ваш статус и удовлетворит самые высокие требования!
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB GREEN 51098SRF HUAWEI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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