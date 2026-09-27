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Характеристики
Линейка
Honor 600 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748133
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Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR
Смартфон HONOR 600 Pro имеет экран диагональю 6.57 дюйма. Это делает устройство удобным и для повседневного использования, и для мультимедийных задач: AMOLED-экран с частотой 120 Гц передает насыщенные оттенки и плавные переходы. Процессор Snapdragon 8 Elite раскрывает потенциал требовательных приложений и мобильных игр, а 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают стабильную работу в многозадачном режиме. Встроенная память на 512 ГБ избавляет от необходимости постоянно контролировать свободное место – в хранилище поместятся обширная медиатека, коллекция игр и рабочие файлы.
Система камер HONOR 600 Pro построена вокруг основного модуля на 200 Мп с оптической стабилизацией – он уверенно справляется со съемкой в сложных условиях освещения, сохраняя детализацию и естественные цвета. Дополнительные модули расширяют творческие возможности: телеобъектив с зумом помогает снимать удаленные объекты, а ультраширокий – захватывать масштабные сцены. Фронтальная камера на 50 Мп подойдет для селфи и качественных видеозвонков.
Смартфон HONOR 600 Pro имеет экран диагональю 6.57 дюйма. Это делает устройство удобным и для повседневного использования, и для мультимедийных задач: AMOLED-экран с частотой 120 Гц передает насыщенные оттенки и плавные переходы. Процессор Snapdragon 8 Elite раскрывает потенциал требовательных приложений и мобильных игр, а 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают стабильную работу в многозадачном режиме. Встроенная память на 512 ГБ избавляет от необходимости постоянно контролировать свободное место – в хранилище поместятся обширная медиатека, коллекция игр и рабочие файлы.
Система камер HONOR 600 Pro построена вокруг основного модуля на 200 Мп с оптической стабилизацией – он уверенно справляется со съемкой в сложных условиях освещения, сохраняя детализацию и естественные цвета. Дополнительные модули расширяют творческие возможности: телеобъектив с зумом помогает снимать удаленные объекты, а ультраширокий – захватывать масштабные сцены. Фронтальная камера на 50 Мп подойдет для селфи и качественных видеозвонков.
Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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