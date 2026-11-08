Смартфон Honor 600 Pro 12/512Gb (5109CHGN) Orange
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 600 Pro 12/512Gb (5109CHGN) Orange
Смартфон HONOR 600 Pro быстро загружает ресурсоемкие приложения и работает в режиме многозадачности без задержек, ведь имеет 12 ГБ оперативной памяти. Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite продлевает время автономной работы устройства при прохождении насыщенных игровых сессий. Данные транслируются на безрамочный 6.57-дюймовый дисплей с разрешением 2728x1264 пикселей. AMOLED-матрица обеспечивает естественность и насыщенность оттенков. Плавная смена кадров достигается благодаря частоте обновления 120 Гц. Тыловая камера HONOR 600 Pro с 3 модулями имеет функции с ИИ-алгоритмами. Они преобразовывают снимки в видео и гарантируют яркость кадра даже при недостаточном внешнем освещении. Режим «Двойная съемка» позволяет одновременно использовать фронтальную и тыловую камеру. Сделать фото на расстоянии нескольких сантиметров можно с помощью опции «Макросъемка». Стереодинамики с технологией HONOR Sound воспроизводят чистый объемный звук. Кремний-углеродный аккумулятор обеспечивает стабильную работу смартфона даже при низкой внешней температуре. Модель можно использовать в качестве PowerBank, ведь она поддерживает технологию беспроводной реверсивной зарядки.
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