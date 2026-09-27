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Характеристики
Линейка
Honor 600 Pro
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748132
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Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGN Orange HONOR
Смартфон HONOR 600 Pro быстро загружает ресурсоемкие приложения и работает в режиме многозадачности без задержек, ведь имеет 12 ГБ оперативной памяти. Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite продлевает время автономной работы устройства при прохождении насыщенных игровых сессий. Данные транслируются на безрамочный 6.57-дюймовый дисплей с разрешением 2728x1264 пикселей. AMOLED-матрица обеспечивает естественность и насыщенность оттенков. Плавная смена кадров достигается благодаря частоте обновления 120 Гц.
Тыловая камера HONOR 600 Pro с 3 модулями имеет функции с ИИ-алгоритмами. Они преобразовывают снимки в видео и гарантируют яркость кадра даже при недостаточном внешнем освещении. Режим «Двойная съемка» позволяет одновременно использовать фронтальную и тыловую камеру. Сделать фото на расстоянии нескольких сантиметров можно с помощью опции «Макросъемка». Стереодинамики с технологией HONOR Sound воспроизводят чистый объемный звук. Кремний-углеродный аккумулятор обеспечивает стабильную работу смартфона даже при низкой внешней температуре. Модель можно использовать в качестве PowerBank, ведь она поддерживает технологию беспроводной реверсивной зарядки.
Смартфон HONOR 600 Pro быстро загружает ресурсоемкие приложения и работает в режиме многозадачности без задержек, ведь имеет 12 ГБ оперативной памяти. Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite продлевает время автономной работы устройства при прохождении насыщенных игровых сессий. Данные транслируются на безрамочный 6.57-дюймовый дисплей с разрешением 2728x1264 пикселей. AMOLED-матрица обеспечивает естественность и насыщенность оттенков. Плавная смена кадров достигается благодаря частоте обновления 120 Гц.
Тыловая камера HONOR 600 Pro с 3 модулями имеет функции с ИИ-алгоритмами. Они преобразовывают снимки в видео и гарантируют яркость кадра даже при недостаточном внешнем освещении. Режим «Двойная съемка» позволяет одновременно использовать фронтальную и тыловую камеру. Сделать фото на расстоянии нескольких сантиметров можно с помощью опции «Макросъемка». Стереодинамики с технологией HONOR Sound воспроизводят чистый объемный звук. Кремний-углеродный аккумулятор обеспечивает стабильную работу смартфона даже при низкой внешней температуре. Модель можно использовать в качестве PowerBank, ведь она поддерживает технологию беспроводной реверсивной зарядки.
Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGN Orange HONOR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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