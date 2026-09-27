Top.Mail.Ru
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 1
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 2
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 3
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 4
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 5
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 6
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 7
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 8
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 9
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 10
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 11
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor 600
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 1
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 2
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 3
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 4
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 5
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 6
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 7
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 8
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 9
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 10
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 11
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748129
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х6
Вес, г.
600

Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR

Смартфон HONOR 600 выполнен в минималистичном стиле с акцентом на эргономику. Корпус обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий (стандарты IP68/IP69/IP69K), что обеспечивает устойчивость к влаге, пыли и перепадам давления. Смартфон оснащен 6.57-дюймовой AMOLED-панелью. Экран характеризуется высокой четкостью и рекордным для своего класса уровнем пиковой яркости в 8000 нит, что гарантирует читаемость информации при любом освещении. Реализованы технологии защиты зрения для снижения нагрузки при длительном использовании. В основе устройства лежит платформа Snapdragon 7 Gen 4, обеспечивающая стабильную работу системы и ресурсоемких приложений. Программная оболочка MagicOS 10 (на базе Android 16) интегрирует инструменты искусственного интеллекта для оптимизации повседневных задач. Основной модуль камеры с разрешением 200 Мп позволяет получать детализированные снимки в различных сценариях съемки. Система дополнена ультраширокоугольным объективом и программными алгоритмами обработки изображений для улучшения качества ночных и портретных фото. Модель оснащена аккумулятором емкостью 7000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддерживается технология быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Отзывы о товаре Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HONOR 600 выполнен в минималистичном стиле с акцентом на эргономику. Корпус обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий (стандарты IP68/IP69/IP69K), что обеспечивает устойчивость к влаге, пыли и перепадам давления. Смартфон оснащен 6.57-дюймовой AMOLED-панелью. Экран характеризуется высокой четкостью и рекордным для своего класса уровнем пиковой яркости в 8000 нит, что гарантирует читаемость информации при любом освещении. Реализованы технологии защиты зрения для снижения нагрузки при длительном использовании. В основе устройства лежит платформа Snapdragon 7 Gen 4, обеспечивающая стабильную работу системы и ресурсоемких приложений. Программная оболочка MagicOS 10 (на базе Android 16) интегрирует инструменты искусственного интеллекта для оптимизации повседневных задач. Основной модуль камеры с разрешением 200 Мп позволяет получать детализированные снимки в различных сценариях съемки. Система дополнена ультраширокоугольным объективом и программными алгоритмами обработки изображений для улучшения качества ночных и портретных фото. Модель оснащена аккумулятором емкостью 7000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддерживается технология быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...