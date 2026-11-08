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Робот-пылесос Trouver S70 Pro Roller White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Trouver S70 Pro Roller White

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748123
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Характеристики

Бренд
Trouver
Размеры в упаковке, см
57х44х39
Вес, кг.
18.2

Описание товара Робот-пылесос Trouver S70 Pro Roller White

Робот-пылесос Trouver S70 Pro Roller White

Отзывы о товаре Робот-пылесос Trouver S70 Pro Roller White




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Характеристики
Бренд
Trouver
Описание
Робот-пылесос Trouver S70 Pro Roller White
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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