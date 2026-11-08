Робот-пылесос Honor Choice M1 ROB-03 (5504ABEU) White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Honor Choice M1 ROB-03 (5504ABEU) White
**Робот-пылесос HONOR M1 ROB-03 WHITE** Робот-пылесос HONOR M1 ROB-03 — это незаменимый помощник в доме, который эффективно справляется с уборкой и поддерживает чистоту. Модель выполнена в стильном белом цвете, что позволяет ей гармонично вписываться в любой интерьер. **Основные характеристики:** * **Мощность всасывания:** обеспечивает эффективную уборку пыли, мусора и других загрязнений. * **Режимы работы:** робот-пылесос предлагает несколько режимов уборки, включая автоматический, точечный и по краям, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждой ситуации. * **Управление:** устройство легко управляется с помощью пульта дистанционного управления или через мобильное приложение HONOR CHOICE. Это позволяет настроить параметры уборки и контролировать процесс из любого места. * **Навигация:** благодаря встроенным датчикам робот-пылесос может ориентироваться в пространстве и избегать препятствий, что делает его работу более эффективной и безопасной. * **Время работы:** длительное время работы от аккумулятора позволяет роботу-пылесосу убирать большие площади без необходимости частой зарядки. * **Технология создания карты помещения:** помогает пылесосу лучше понимать планировку и оптимизировать маршрут уборки. * **Автоматическая подзарядка:** при низком уровне заряда робот-пылесос автоматически возвращается на зарядную станцию, а затем продолжает уборку с того места, где она была прервана. Робот-пылесос HONOR M1 ROB-03 станет вашим надёжным помощником в поддержании чистоты и порядка в доме.
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
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