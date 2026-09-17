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Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,

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Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 1
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 2
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 3
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 4
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 5
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 6
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 7
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 8
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев ,шаг 1,0 1,25мм, М10 М10 М8
Диаметр, мм
103
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 1
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 2
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 3
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 4
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 5
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 6
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 7
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 8
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748119
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев ,шаг 1,0 1,25мм, М10 М10 М8
Диаметр, мм
103
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
440

Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96390 с легкой заправкой лески крепится на вал триммера при помощи гайки М10 с левой резьбой и шагом 1,25 мм, дополнительно комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М8 х 1,25 мм (левая резьба). Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, устанавливается на вал бензинового или электрического триммера. Используется для скашивания молодой газонной травы и удаления сорняков.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — для удлинения корда достаточно слегка ударить катушкой по земле, не выключая триммер.
  • Универсальность — в комплект поставки входят гайки разных типоразмеров для установки катушки на триммеры с различными типами крепления.
  • Легкая заправка лески — разбирать катушку не требуется, это значительно экономит время пользователя.

Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев ,шаг 1,0 1,25мм, М10 М10 М8
Диаметр, мм
103
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Описание

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96390 с легкой заправкой лески крепится на вал триммера при помощи гайки М10 с левой резьбой и шагом 1,25 мм, дополнительно комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М8 х 1,25 мм (левая резьба). Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, устанавливается на вал бензинового или электрического триммера. Используется для скашивания молодой газонной травы и удаления сорняков.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — для удлинения корда достаточно слегка ударить катушкой по земле, не выключая триммер.
  • Универсальность — в комплект поставки входят гайки разных типоразмеров для установки катушки на триммеры с различными типами крепления.
  • Легкая заправка лески — разбирать катушку не требуется, это значительно экономит время пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1, - купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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