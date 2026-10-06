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Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт

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Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 1
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 2
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 3
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 4
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 5
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 6
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 7
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 8
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 9
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 10
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 11
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 12
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 13
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 14
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 15
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 16
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 17
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 18
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 19
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 20
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
2.3
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 1
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 2
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 3
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 4
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 5
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 6
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 7
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 8
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 9
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 10
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 11
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 12
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 13
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 14
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 15
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 16
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 17
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 18
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 19
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 20
  • Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 830 руб. 
Начислим 558 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт
34 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Объём топливного бака, л
2.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х63х63
Вес, кг.
56.8

Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт

Бензиновая снегоуборочная машина MTX ST 610 97640 с двигателем объемом 209 см3 и ручным стартом используется для очистки от снега тротуаров, дорожек, парковок, площадок перед подъездами и гаражами. Ширина захвата составляет 610 мм, высота — 540 мм, что упрощает и ускоряет расчистку участков большой площади. Максимальная дальность выброса снега составляет 12 м, что повышает эффективность работы. Шнек с агрессивным профилем ледорубов позволяет успешно справляться со снежным настом и наледью. Снегоуборщик пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.

Отзывы о товаре Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт




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Характеристики
Бренд
MTX
Объём топливного бака, л
2.3
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая снегоуборочная машина MTX ST 610 97640 с двигателем объемом 209 см3 и ручным стартом используется для очистки от снега тротуаров, дорожек, парковок, площадок перед подъездами и гаражами. Ширина захвата составляет 610 мм, высота — 540 мм, что упрощает и ускоряет расчистку участков большой площади. Максимальная дальность выброса снега составляет 12 м, что повышает эффективность работы. Шнек с агрессивным профилем ледорубов позволяет успешно справляться со снежным настом и наледью. Снегоуборщик пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 34830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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