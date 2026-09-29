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Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В

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Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 1
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 2
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 3
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 4
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 5
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 6
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 7
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 8
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 9
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 10
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 11
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 12
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 13
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 14
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 15
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 16
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 17
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 18
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
7
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 1
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 2
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 3
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 4
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 5
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 6
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 7
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 8
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 9
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 10
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 11
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 12
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 13
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 14
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 15
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 16
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 17
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 18
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 200 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В
18 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х53х51
Вес, кг.
14.53

Описание товара Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В

Аккумуляторная снегоуборочная машина Denzel ESB-460-0 97636 предназначена для очищения ровных поверхностей от снега, поможет расчистить дорожки, тротуары, придомовую территорию, парковку. Ширина захвата составляет 460 мм, что позволяет быстрее справляться с уборкой. Работает от 2 аккумуляторов Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и емкостью 4 А·ч каждый.

Машина не зависит от стационарного источника электропитания, благодаря чему вы можете с комфортом расчищать дорожки даже в самых удаленных частях участка. Во время уборки отсутствуют вредные выхлопы и неприятный запах. Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти, с защитой от глубокого разряда и нежелательного перезаряда обеспечивают длительную стабильную работу. Благодаря низкому уровню шума использование снегоуборщика не доставляет дискомфорт окружающим.

Преимущества

  • Универсальность — аккумуляторы совместимы с любыми инструментами и техникой единой платформы 18V Denzel battery system.
  • Эффективность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность.
  • Хорошая видимость даже при недостаточном освещении — машина оснащена двойной LED-фарой.
  • Удобное перемещение — снегоуборщик весит всего 11 кг, благодаря чему обладает высокой маневренностью.
  • Регулировка направления выброса снега — угол поворота желоба можно изменить при помощи удобной рукоятки.
  • Комфортная работа в мороз — на рукоятке имеется микропористое покрытие, благодаря которому руки не мерзнут.
  • Компактность — благодаря складной рукоятке машина не занимает много места в зоне хранения.
  • Готовность к использованию — 2 аккумулятора и зарядное устройство входят в комплект поставки.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
7
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная снегоуборочная машина Denzel ESB-460-0 97636 предназначена для очищения ровных поверхностей от снега, поможет расчистить дорожки, тротуары, придомовую территорию, парковку. Ширина захвата составляет 460 мм, что позволяет быстрее справляться с уборкой. Работает от 2 аккумуляторов Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и емкостью 4 А·ч каждый.

Машина не зависит от стационарного источника электропитания, благодаря чему вы можете с комфортом расчищать дорожки даже в самых удаленных частях участка. Во время уборки отсутствуют вредные выхлопы и неприятный запах. Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти, с защитой от глубокого разряда и нежелательного перезаряда обеспечивают длительную стабильную работу. Благодаря низкому уровню шума использование снегоуборщика не доставляет дискомфорт окружающим.

Преимущества

  • Универсальность — аккумуляторы совместимы с любыми инструментами и техникой единой платформы 18V Denzel battery system.
  • Эффективность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность.
  • Хорошая видимость даже при недостаточном освещении — машина оснащена двойной LED-фарой.
  • Удобное перемещение — снегоуборщик весит всего 11 кг, благодаря чему обладает высокой маневренностью.
  • Регулировка направления выброса снега — угол поворота желоба можно изменить при помощи удобной рукоятки.
  • Комфортная работа в мороз — на рукоятке имеется микропористое покрытие, благодаря которому руки не мерзнут.
  • Компактность — благодаря складной рукоятке машина не занимает много места в зоне хранения.
  • Готовность к использованию — 2 аккумулятора и зарядное устройство входят в комплект поставки.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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