Порошковая проволока DENZEL 97548, Е71TGS, диам. 1 мм, 4,5 кг, диам. катушки D200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
1
Диаметр проволоки, мм
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
В наличии
Код товара: 748085
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 930 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
1
Диаметр проволоки, мм
1
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х6
Вес, кг.
4.85
Описание товара Порошковая проволока DENZEL 97548, Е71TGS, диам. 1 мм, 4,5 кг, диам. катушки D200
Порошковая проволока Denzel E71TGS 97548 диаметром 1 мм и весом 4,5 кг, на катушке типа D200, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей без среды защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.
Преимущества
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
- Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
- Вес 5 кг — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ без необходимости замены расходника.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
1
Диаметр проволоки, мм
1
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Порошковая проволока Denzel E71TGS 97548 диаметром 1 мм и весом 4,5 кг, на катушке типа D200, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей без среды защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.
Преимущества
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
- Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
- Вес 5 кг — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ без необходимости замены расходника.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Порошковая проволока DENZEL 97548, Е71TGS, диам. 1 мм, 4,5 кг, диам. катушки D200 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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