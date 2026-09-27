Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
1
Диаметр проволоки, мм
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748084
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
1
Диаметр проволоки, мм
1
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100
Порошковая проволока Denzel E71TGS 97547 диаметром 1 мм и весом 1 кг, на катушке типа D100, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей без среды защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.
Преимущества
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
- Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
- Компактность — катушка D100 не занимает много места в зоне хранения.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЭлектроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное ...
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитЭлектроды DENZEL 97503, DER-3, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое по...
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитОмедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, ...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитОмедненная проволока DENZEL 97542, ER70S-6, диам. 1 мм, 5 кг, ди...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитОмедненная проволока DENZEL 97541, ER70S-6, диам. 0,8 мм, 5 кг, ...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитЭлектроды DENZEL 97519, DER-13/55, диам. 4 мм, 5 кг, основное по...
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитЭлектроды DENZEL 97513, DER-3, диам. 4 мм, 5 кг, рутиловое покры...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЭлектроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покры...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЭлектроды DENZEL 97515, DER-46, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покр...
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитПорошковая проволока DENZEL 97548, Е71TGS, диам. 1 мм, 4,5 кг, д...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитПорошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, д...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитОмедненная проволока DENZEL 97543, ER70S-6, диам. 1 мм, 15 кг, д...
Бренд
DENZEL
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
1
Диаметр проволоки, мм
1
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Порошковая проволока Denzel E71TGS 97547 диаметром 1 мм и весом 1 кг, на катушке типа D100, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей без среды защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.
Преимущества
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
- Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
- Компактность — катушка D100 не занимает много места в зоне хранения.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100