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Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200

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Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 1
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 2
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 3
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 4
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 5
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 6
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 7
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 8
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 9
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 10
Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
0.8
Диаметр проволоки, мм
0
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 1
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 2
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 3
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 4
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 5
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 6
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 7
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 8
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 9
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 10
  • Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
0.8
Диаметр проволоки, мм
0
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х6
Вес, кг.
5.4

Описание товара Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200

Порошковая проволока Denzel E71TGS 97546 диаметром 0,8 мм и весом 5 кг, на катушке типа D200, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей без среды защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.

Преимущества

  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
  • Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
  • Вес 5 кг — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ без необходимости замены расходника.



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Отзывы о товаре Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
0.8
Диаметр проволоки, мм
0
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Описание

Порошковая проволока Denzel E71TGS 97546 диаметром 0,8 мм и весом 5 кг, на катушке типа D200, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей без среды защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.

Преимущества

  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
  • Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
  • Вес 5 кг — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ без необходимости замены расходника.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Порошковая проволока DENZEL 97546, Е71TGS, диам. 0,8 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - стоимость товара 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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