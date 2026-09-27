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Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200

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Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 1
Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 2
Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 3
Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 4
Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 5
Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 6
Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Покрытие электрода
медь
Марка электрода
ER70S-6
Диаметр электрода, мм
1.2
Диаметр проволоки, мм
1
  • Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 1
  • Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 2
  • Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 3
  • Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 4
  • Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 5
  • Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 6
  • Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
медь
Марка электрода
ER70S-6
Диаметр электрода, мм
1.2
Диаметр проволоки, мм
1
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х6
Вес, кг.
5.3

Описание товара Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200

Омедненная проволока Denzel ER70S-6 97544 диаметром 1,2 мм и весом 5 кг, на катушке типа D200, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей в среде защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.

Преимущества

  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
  • Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
  • Вес 5 кг — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ без необходимости замены расходника.



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Отзывы о товаре Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
медь
Марка электрода
ER70S-6
Диаметр электрода, мм
1.2
Диаметр проволоки, мм
1
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Описание

Омедненная проволока Denzel ER70S-6 97544 диаметром 1,2 мм и весом 5 кг, на катушке типа D200, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей в среде защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.

Преимущества

  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
  • Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
  • Вес 5 кг — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ без необходимости замены расходника.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Омедненная проволока DENZEL 97544, ER70S-6, диам. 1,2 мм, 5 кг, диам. катушки D200 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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