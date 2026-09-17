Электроды DENZEL 97516, DER-46, диам. 4 мм, 1 кг, рутиловое покрытие
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Характеристики
Описание товара Электроды DENZEL 97516, DER-46, диам. 4 мм, 1 кг, рутиловое покрытие
Электроды Denzel DER-46 97516 диаметром 4 мм, с рутиловым покрытием красного цвета, 1 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых сталей и низколегированных конструкционных сталей при максимальном токе 200 А. Подходят для заготовок толщиной до 5 мм. Удобны для работы короткими швами, т.к. обеспечивают быстрый первичный и повторный поджиг дуги. Электроды подходят для создания нахлестных, угловых и стыковых соединений в рядовых конструкциях, потолочных и вертикальных швов, оптимальны для сварки газовых и водопроводных труб с низким давлением.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении (в том числе вертикальном «сверху вниз») как при постоянном, так и переменном токе.
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов получается ровный и прочный, устойчивый к образованию пор, трещин и шлаковых включений.
- Удобная эксплуатация — электроды обеспечивают устойчивое горение дуги с легким отделением шлака.
- Простое использование — можно приступать к работе без тщательной подготовки поверхностей, в том числе при наличии влаги и следов ржавчины.
- Низкая токсичность — проведение сварочных работ даже в слабо вентилируемых помещениях безопасно для здоровья.
- Большой запас — металл стержней электродов расходуется медленно, одной коробки хватит на длительный срок.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
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Электроды Denzel DER-46 97516 диаметром 4 мм, с рутиловым покрытием красного цвета, 1 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых сталей и низколегированных конструкционных сталей при максимальном токе 200 А. Подходят для заготовок толщиной до 5 мм. Удобны для работы короткими швами, т.к. обеспечивают быстрый первичный и повторный поджиг дуги. Электроды подходят для создания нахлестных, угловых и стыковых соединений в рядовых конструкциях, потолочных и вертикальных швов, оптимальны для сварки газовых и водопроводных труб с низким давлением.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении (в том числе вертикальном «сверху вниз») как при постоянном, так и переменном токе.
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов получается ровный и прочный, устойчивый к образованию пор, трещин и шлаковых включений.
- Удобная эксплуатация — электроды обеспечивают устойчивое горение дуги с легким отделением шлака.
- Простое использование — можно приступать к работе без тщательной подготовки поверхностей, в том числе при наличии влаги и следов ржавчины.
- Низкая токсичность — проведение сварочных работ даже в слабо вентилируемых помещениях безопасно для здоровья.
- Большой запас — металл стержней электродов расходуется медленно, одной коробки хватит на длительный срок.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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